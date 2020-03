Giordano: “Campionato a giugno? La Lazio potrebbe essere favorita”

Continuano le difficoltà provocate dall'emergenza Coronavirus, il calcio è in cerca di soluzioni per progettare il futuro. Ai microfoni di TMW é intervenuto Giordano: "Sarebbe bello poter concludere, ma se vai a fare il campionato a luglio, devi dare la possibilità di allenarsi. Vedere giocatori non al massimo della condizione non sarebbe bello. Mi auguro si riesca a concludere. Altrimenti, dal momento che l'idea dei playoff è stata bocciata, si pensi ad altre ipotesi. Certo è complicato. Rivedere il calcio, vuol dire che si sta tornando alla normalità. Ma non si torni prima del dovuto a giocare. A giugno chi potrebbe essere favorito? Si ripartirà con lo stesso ordine. Molto farà la testa, la voglia di giocare. Potrebbe essere avvantaggiata la Lazio, che ha una squadra molto tecnica".

I SINGOLI - "Milinkovic o Luis Alberto? Luis Alberto è più determinante, lo dicono i numeri e le prestazioni. Quando esce, cala il sipario. Milinkovic riesci a sostituirlo di più. Uno come lo spagnolo, anche a livello europeo, è difficile trovarlo".

