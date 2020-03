Calciomercato Lazio, si guarda in casa Chelsea: ecco i nomi sul taccuino

CALCIOMERCATO LAZIO - In attesa di capire come finirà il campionato, la Lazio studia le mosse per la stagione che verrà. La dirigenza biancoceleste è al lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno e della sempre più probabile qualificazione in Champions League. I capitolini starebbero in particolare guardando in casa Chelsea. Olivier Giroud, inseguito a gennaio e sfuggito al fotofinish, resta l'obiettivo primario ma non il solo per l'estate. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, piace anche Pedro Rodriguez. La punta è un vecchio pallino di Tare (lo aveva trattato nell'estate del 2018) e lascerà il Chelsea a parametro zero. "Il mio contratto si concluderà a giugno - ha dichiarato lo spagnolo - ma adesso non è neanche la cosa più rilevante visto quello che stiamo vivendo che non ci permette di vivere normalmente. Quello che accadrà in futuro arriverà in un altro momento". L'attaccante dell'87 sarebbe in rinforzo ideale per il reparto offensivo: corsa, tecnica, esperienza. Qualità indispensabili per competere ai massimi livelli. Un investimento economico importante invece servirebbe per arrivare a Marcos Alonso, ormai fuori dal progetto tecnico. Secondo il DailyMail, l'ex Fiorentina sarà ceduto a fine stagione: l'innesto perfetto per la fascia sinistra, sia per il presente che per il dopo Lulic.

