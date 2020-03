Parma, D'Aversa: "Inzaghi tra i migliori, ma ha imparato a fare lo gnorri..."

La Lazio si è resa protagonista di un campionato straordinario, merito anche di Inzaghi che ha saputo costruire un gruppo compatto e agguerrito. Ai microfoni di Sportitalia, l'allenatore del Parma D'Aversa ha parlato proprio dei mister della Serie A: "A Sarri serve del tempo, ma è primo in classifica ed è agli ottavi di Champions. Lo stesso Conte sta facendo benissimo, nonostante ci sia ancora distanza tra Inter e Juventus. La Lazio sta mettendo alle corde la Juve, bravo anche Simone con i biancocelesti. Podio allenatori? Liverani direi terzo, primo e secondo Gasperini e Simone Inzaghi: stanno facendo cose straordinarie con realtà che non sono abituate a quella posizione di classifica. Questi sono i tecnici che stanno facendo grandi cose con le rose che hanno a disposizione".

LITIGIO CON INZAGHI - "Ci siamo sentiti tante volte al telefono, anche pochi giorni fa. Ognuno cerca di fare i propri interessi, ma quello che è successo in quella partita credo sia lampante. Poi in conferenza stampa ha fatto lo "gnorri", è diventato bravo in questo".

GRAVINA: "SCUDETTO VERRA' ASSEGNATO COMUNQUE"

LOTITO, ALTRO SCONTRO CON MAROTTA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE