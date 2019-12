Giordano: “Inter in Europa League, per la Lazio è un bene”

La stagione non ha raggiunto nemmeno la metà del suo corso, la Lazio dovrà restare concentrata per mantenere gli attuali livelli. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giordano: "L'Atalanta è tra le prime sedici d'Europa senza grandi nomi ma con una grande organizzazione e programmazione. Buon per l'Italia che mantiene un buon ranking, non per la Lazio perchè ora l'Atalanta ha grande autostima ed entusiasmo. Invece, è un passo in nostro favore il fatto che l'Inter dovrà giocare l'Europa League. La squadra di Conte può arrivare fino in fondo alla competizione e a gennaio faranno certamente qualcosa per migliorare la squadra".