Giordano: "Scudetto? Conterà la motivazione, prima dello stop Lazio favorita"

Riprenderà il campionato? Ancora nessuna certezza, i club attendono l'ok per ripartire. Ai microfoni di TMW l'ex Lazio Giordano ha parlato della lotta Scudetto: "Io ci metto dentro anche l'Inter, che ha una partita da recuperare, con uno scontro diretto da giocare. Non la taglierei fuori dal discorso scudetto, anche se Lazio e Juve partono favorite. Bisogna capire come si sono tenute in forma in questi mesi di stop. E poi incideranno le motivazioni scudetto. Se si giocasse ogni tre giorni, la Juve avrebbe un vantaggio perché ha una rosa di maggior qualità rispetto alle altre. Prima dello stop invece era in vantaggio la Lazio, che non aveva le Coppe".

