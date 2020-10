Giro d'Italia, la terza tappa la vince... Caicedo! L'ecuadoriano trionfa sull'Etna

Trionfa Caicedo. L'ecuadoriano lascia tutti alle proprie spalle e si aggiudica la terza tappa. No, non è un allenamento a Formello, ma è il Giro d'Italia: la competizione più nota e importante del ciclismo. Che si aggiudica, nella terza giornata di gara, Jonathan Caicedo, omonimo e connazionale dell'attaccante della Lazio. Il ciclista in questione ha sfiorato (per 28 centesimi di secondi) la maglia rosa, ma ha comunque dominato l'ascesa verso l'Etna, vincendo la gara e lasciandosi abbondantemente tutti indietro. Curioso caso di omonimia che colloca sulle prime pagine di tutti i giornali sportivi il giovane Caicedo. Non Felipe, il cui nome ultimamente è spesso accostato al calciomercato e che probabilmente rimarrà ancora a Roma a combattere per la causa biancoceleste, cercando la gloria che, per il momento, si prende il suo connazionale Jonathan.

