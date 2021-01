Giudice Sportivo: cinque biancocelesti sanzionati, squalificato Chiriches del Sassuolo

Sul sito ufficiale della Lega di Serie A è stato pubblicato il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo per la sedicesima giornata d'andata. Sono cinque i calciatori della Lazio sanzionati nel derby contro la Roma. Terza sanzione per Luiz Felipe e Acerbi, seconda per Milinkovic e prima in campionato per Stefan Radu. Ammonito anche Lucas Leiva arrivato alla sesta sanzione, anche per lui per un fallo di gioco. Tra le fila del Sassuolo, prossimo avversario della Lazio, confermato il cartellino giallo per Chiriches, quinto in campionato, che salterà la gara dell'Olimpico.