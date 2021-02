Giudice Sportivo, confermata la squalifica di Escalante: salta il Bologna

Prima la gara con il Bayern Monaco, poi il ritorno in campionato dove la Lazio sfiderà il Bologna di Sinisa Mihajlovic nel match in programma sabato 27 febbraio alle 18:00. Mister Inzaghi dovrà tuttavia fare a meno di Gonzalo Escalante che, diffidato, nella gara contro la Samp ha rimediato un cartellino giallo e sarà quindi squalificato. I felsinei dovranno invece fare a meno di Hickey. Il Giudice Sportivo nella giornata di oggi ha confermato lo stop anche per: Kamil Glik (Benevento), Mattia Bani (Parma), Gaston Brugman (Parma), Danilo (Juventus), Berat Djimsiti (Atalanta), Achraf Hakimi (Inter), Roberto Pereyra (Udinese), Adrien Da Silva (Sampdoria) e Marvin Zeegelaar (Udinese).

Un turno di stop anche per l'allenatore dell'Atalanta Gasperini "Per avere, al 25esimo del primo tempo, contestando una decisione arbitrale, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni irriguardose: per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, continuato a protestare nei confronti del Direttore di gara al quale gridava espressioni di critica irrispettosa" e anche per mister Filippo Inzaghi a causa di doppia ammonizione.

Lazio - Bayern Monaco, Rummenigge: "Infortuni e Covid, ma non ho dubbi che faremo bene. Su Immobile..."

Lazio, Beppe Signori esulta per una "vittoria nettissima": "Assolto!" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE