Lazio, Beppe Signori esulta per una "vittoria nettissima": "Assolto!" - FOTO

Dopo dieci anni termina finalmente l'incubo per Beppe Signori. Lo storico bomber della Lazio è stato assolto con formula piena dall'accusa che lo aveva coinvolto. L'ex attaccante era stato imputato nel filone dell'inchiesta sul calcio-scommesse per aver "truccato" il risultato della gara tra Piacenza e Padova del 2 ottobre 2010. Oggi, al termine del professo svolto nel Tribunale di Piacenza, Signori ha festeggiato su Instagram: "Assolto con formula piena perché il fatto non sussiste (non per insufficienza di prove). Vittoria nettissima, senza se e senza ma!".

