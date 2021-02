Lazio - Bayern Monaco, Rummenigge: "Infortuni e Covid, ma non ho dubbi che faremo bene. Su Immobile..."

Karl-Heinz Rummenigge è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel giorno del super match di Champions League contro la Lazio. Sul momento della squadra, il CEO del Bayern Monaco ha spiegato: "Purtroppo abbiamo delle assenze, non solo a causa di alcuni infortuni ma anche per il Covid. Ma abbiamo una rosa ampia e non ci sono dubbi sul fatto che possiamo fare bene anche a Roma con la Lazio. La squadra è molto motivata, abbiamo vinto la Champions l’anno scorso e vogliamo fare bene anche quest'anno".

IMMOBILE VS LEWANDOWSKI - "Sono entrambi molto bravi. Immobile l'anno scorso ha fatto molto bene ed è stato il capocannoniere europeo, Lewandowski è stato il miglior giocatore del mondo. Sarà un bel confronto. Criro ha giocato nel Dortmund, non ha trovato un'annata buona lì anche perché è stato ingiustamente criticato. Quella è stata una stagione complicata per tutto il Dortmund e mi è dispiaciuto per lui. In Italia ha dimostrato tutte le se qualità, è un giocatore che può fare la differenza".

FUTURO - "Io penso esclusivamente in maniera positiva, ho avuto la grande fortuna di vincere tutto nel 2020. Abbiamo appena vinto il Mondiale per club, mi godo il momento buono e ho avuto una carriera nel calcio in cui mi è andato tutto bene, prima da calciatore e poi da dirigente. Sono molto contento e spero che anche quest'anno la squadra faccia bene".

INTER CAMPIONE - "Ho visto il derby, mi è piaciuto il risultato e ho fatto i complimenti al mio amico Beppe Marotta. L'Inter dopo qualche anno di sofferenza è tornata alla grande, è la grande favorita per vincere lo scudetto e me lo auguro di cuore. Lukaku? È bravo, domenica ha giocato molto bene ma anche prima. Mi piace, lavora molto per la squadra, fa gol e assist. Ogni tanto viene criticato, ma è bravo sia tecnicamente che nella finalizzazione".

Lazio - Bayern Monaco: tutte le quote del match: Inzaghi si aggrappa a Immobile

Nasce la Fondazione S.S. Lazio 1900: taglio del nastro con la Raggi

TORNA ALLA HOMEPAGE