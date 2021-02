Lazio - Bayern Monaco: tutte le quote del match: Inzaghi si aggrappa a Immobile

Serata di gala allo Stadio Olimpico dove la Lazio torna a disputare una sfida ad eliminazione diretta di Champions League dopo ben 21 anni (record assoluto per la competizione). L’ultima volta accadde infatti nell’anno dello scudetto biancoceleste, quando la corsa europea si infranse ai quarti di finale contro il Valencia trascinato dai "futuri ex" Claudio Lopez e Mendieta.

In quella sfida i biancocelesti furono eliminati pur essendo favoriti nel pronostico. Questa volta sono invece chiamati all’impresa opposta, quella cioè di riuscire a qualificarsi da sfavoriti, notevolmente sfavoriti, visto che gli avversari sono i Campioni in carica della Champions League, primi accreditati al successo anche in questa edizione: i tedeschi del Bayern Monaco.

Le quote dei siti scommesse online per il passaggio del turno non sembrerebbero lasciare molte speranze:

Qualificazione Bayern Monaco: Quota 1,10

Qualificazione Lazio: Quota 8

Eppure va detto che rispetto al momento in cui è stato effettuato il sorteggio le quote per i bavaresi sono state riviste al rialzo (non si superava l’1,05) segno certamente di una maggiore considerazione per i biancocelesti reduci da due mesi straordinari in campionato ma frutto certamente anche della lunga serie di infortuni che ha colpito molti tra i principali giocatori del Bayern (Muller, Gnabry e Pavard su tutti).

Riguardo quindi l’1X2 di stasera, seppur i tedeschi restino decisamente favoriti, le quote dicono che certamente c’è match:

- 1: Quota: 4,50

- X: Quota: 4,00

- 2: Quota: 1,75

A livello statistico, il Bayern Monaco insegue stasera il primato di partite in trasferta consecutive in Champions League da imbattuto. La striscia è finora di 16, e a 17 sarebbe primato assoluto.

C’è però un’altra striscia, che è già primato nella storia della Champions League, e che appartiene alla Lazio: tutte le ultime 12 partite si sono concluse con l’esito “GOAL” (vale a dire che entrambe le squadre in campo hanno trovato la via della rete).

Succederà anche stasera? Le quote sembrano dirci di SI:

- GOAL: Quota: 1,50

- NO GOAL: Quota 2,50

E se fosse la Lazio a mantenere la porta inviolata? Certo, questa sarebbe davvero un’impresa. La Lazio, peraltro, non ci è riuscita in nessuna delle ultime 18 partite di Champions League giocate:

- “CLEAN SHEET” LAZIO: Quota: 7

- NO “CLEAN SHEET” LAZIO: Quota: 1,12

Lazio-Bayern è chiaramente la sfida tra due superbomber: Immobile contro Lewandowski.

Chi tra i due segnerà più reti questa sera? Il favore dei pronostici non può non andare al polacco ma anche Immobile ha le sue chance:

- Immobile segnerà più di Lewandowski: Quota: 5,50

- Lewandowski segnerà più di Immobile: Quota: 2

- I due segneranno lo stesso numero di gol: Quota 2,5