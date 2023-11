Giudice Sportivo, pesante multa per la Lazio. Confermate tre sanzioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il comunicato del Giudice Sportivo, in relazione alla 13° giornata di Serie A, si apre con una pessima notizia per la società biancoceleste, multata di 10.000€ "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, un fumogeno e due petardi uno dei quali esplodendo portava al lieve ferimento di un vigile del fuoco che si chinava per raccoglierlo". Sono state, inoltre, confermate le ammonizioni per Danilo Cataldi, terza in campionato, Matias Vecino e Manuel Lazzari, quest'ultimi due ammoniti per la seconda volta.