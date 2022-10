Gli Altri Laziali, in campo Escalante, Andre Anderson e la Serie C: Armini sempre più titolare

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il lavoro fatto dalla Lazio sul fronte cessioni è stato ottimo, a molte a titolo definitivo se ne aggiungono altre in prestito secco o con opzione di riscatto. I profili ceduti a titolo temporaneo sono sparsi per il mondo, dall'Italia al Brasile, passando per la Spagna. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" ha il compito di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori che, di partita in partita, cercano di migliorarsi o mettersi in mostra. I giocatori ceduti dalla Lazio in prestito sono 13: Acerbi (Inter), Escalante (Cremonese), Akpa Akpro (Empoli), Raul Moro (Ternana), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Durmisi (Leganes), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo).

SERIE A

ESCALANTE (Cremonese) - Torna titolare Gonzalo Escalante con la Cremonese e resta in campo in tutti i 120' necessari ai lombardi per battere il Modena. La pazza sfida tra neopromosse termina 4-2 per i grigiorossi, dopo una folle rimonta dei canarini nei minuti finali e la doppietta di Sernicola nei supplementari. Soddisfacente la prova di Escalante, fondamentale nella manovra della Cremonese.

AKPA AKPRO (Empoli) e ACERBI (Inter) - Non scendono in campo Empoli e Inter ai sedicesimi di Coppa Italia, i due club torneranno in campo nel prossimo turno di Serie A.

SERIE B

RAUL MORO (Ternana) e CICERELLI (Reggina) - Restano a guardare anche Ternana e Reggina, già eliminate dalla competizione. Anche loro torneranno in campo questo weekend.

SERIE C

ROSSI (Monterosi) - Non ha ancora recuperato dal secondo infortunio Alessandro Rossi out anche nella vittoria del suo Monterosi sul campo del Gelbison.

NOVELLA (Picerno) - Dopo il gol decisivo segnato lo scorso weekend, Mattia Novella torna tra i titolari nella partita tra Latina e Picerno, vinta dai laziali.

ARMINI (Potenza) - Viene utilizzato per tutta la sfida tra Potenza e Turris il centrale Nicolò Armini, ormai sempre più protagonista dei lucani. Dopo un inizio complicato, il classe 2001 ha conquistato la fiducia di Sebastiano Siviglia che lo ha trasformato in un titolare inamovibile.

FURLANETO (Renate) - Resta ancora in panchina Alessio Furlanetto che osserva il suo Renate trionfare per 2-3 contro il Piacenza. Rimandato nuovamente il suo esordio stagionale.

LOMBARDI (Triestina) - Tornato da poco dall'ennesimo infortunio, questa volta Lombardi non viene rischiato e resta in panchina per tutta la durata del match, perso dalla sua Triestina contro il Padova.

SECUNDA DIVISION

JONY (Sporting Gijon) e DURMISI (Leganes) - E' rimasto fermo il campionato di Secunda Division nel corso di questa settimana, Jony e Durmisi torneranno in campo nel weekend.

SERIE A (Brasile)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - E' tornato completamente a disposizione del San Paolo il centrocampista Andre Anderson, utilizzato da Rogerio Ceni per 13' nella partita vinta 3-1 contro il Coritiba.