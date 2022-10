Gran Galà del Calcio 2022 | Le nomination per la Top 11: due laziali nella rosa dei nomi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Il Gran Galà del Calcio torna in presenza. Dopo due anni di stop forzato per il Covid, l'evento, organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con l’agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini, in cui si assegnano i premi per la stagione precedente della Serie A, sarà nuovamente dal vivo. Appuntamento a lunedì 17 ottobre con la cerimonia di consegna. Durante la conferenza stampa di presentazione di oggi è stata svelata la lista dei nomi candidati a un posto nella Top 11 riferita alla stagione 2021/22. Tra i papabili anche due giocatori della Lazio: Immobile e Milinkovic. Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI - Maignan, Handanovic, Vicario

DIFESA - Cuadrado, Di Lorenzo, Theo, Skriniar, Tomori, Bremer, Dumfries, Koulibaly

CENTROCAMPO - Brozovic, Tonali, Perisic, Kessie, Milinkovic-Savic, Calhanoglu, Pellegrini, Barella

ATTACCO - Immobile, Lautaro, Osimhen, Vlahovic, Leao, Dybala