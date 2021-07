Gravina: "Euro 2028 in Italia? Opportunità da cogliere"

Europeo del 2028 in Italia, perché no? Sarebbe importante infatti per il nostro paese ospitare una manifestazione così importante e a confermarlo sono le parole del patron della Figc Gravina: "Un’opportunità per il Paese e dobbiamo saperla cogliere. All’Italia manca un grande evento da troppi anni, è arrivata l’ora di accelerare sugli stadi. L’ottima organizzazione delle 4 gare a Roma ha dimostrato che se lavoriamo come squadra, anche a livello istituzionale, possiamo ambire a risultati prestigiosi”, ha affermato sulle pagine de il Corriere della Sera.

