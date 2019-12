Gregucci: "Lazio, nella partita secca puoi battere chiunque. Luis Alberto come Platini"

Da Inzaghi ai singoli: questa Lazio è un giocattolo perfetto. La pensa così Angelo Gregucci, ex difensore biancoceleste, intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei terzi in classifica: "Inzaghi conosce ogni mattonella di Formello. Ha sempre fatto evolvere la sua squadra, cercando di farla migliorare tecnicamente. Ha trovato la quadra per far giocare tutti insieme i giocatori di qualità. Nella partita secca, la Lazio può battere chiunque. In Europa però la rosa si è dimostrata corta". Centrocampo e attacco fanno la differenza: "Ad oggi Milinkovic è quello che sta rendendo meno ma che ha le potenzialità più grandi. Luis Alberto è un fuoriclasse. In alcune giocate sembra Platini, fa la differenza. Correa comincia ad avere un certo feeling con la porta, mentre Immobile è il miglior cannoniere italiano degli ultimi anni. Acerbi è un difensore affidabile, costante nel tempo. E la Lazio ha anche Lucas Leiva, un giocatore importante che sa leggere le situazioni prima degli altri, dotato di personalità e qualità".

