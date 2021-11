Guardiola tuona contro il calendario fitto, Pistocchi: “Se lo fa Sarri è un piagnone”

"Vorrei pronosticare che vinceremo un'incredibile serie di partite, ma è impossibile. Non so cosa succederà, nemmeno contro il West Ham. Con questo calendario pazzesco non c'è tempo per riposarsi". Ha concluso così la sua conferenza stampa Pep Guardiola prima del match contro gli Hammers in Premier League. Superato a pieni voti il girone di Champions, il Manchester City prosegue il suo percorso in campionato con un calendario quasi folle con impegni ravvicinatissimi. Oltre al tecnico spagnolo, anche Sarri si è lamentato spesso per il poco tempo che ha a disposizione per allenare la sua squadra. A riguardo è intervenuto Maurizio Pistocchi. Il noto opinionista, su Twitter, ha scritto: "In Inghilterra, Pep Guardiola tuona contro il calendario: 'Non potete neanche immaginare come sia difficile per i giocatori scendere in campo ogni tre giorni'. In Italia quando lo dice Sarri scrivono che è un piagnone".

