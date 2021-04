Guerini, il messaggio dell'agente Antonini: "Oggi ti salutiamo ma non per sempre" - FOTO

Presente anche lui ai funerali di Daniel Guerini, Luca Antonini, agente dell'ex calciatore della Primavera biancoceleste ha con un post su Instagram ricordato ancora il giovane: "Ciao Da, oggi é il primo aprile e vorrei che qualcuno mi urlasse che sono uno scemo e che ci sono cascato in questo bruttissimo scherzo. Ancora non mi sembra vero. Invece oggi ti salutiamo.. ma non per sempre. Nessuno muore sulla terra finchè vive nel cuore di chi resta ".

