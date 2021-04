DIRETTA - Lazio, l’ultimo saluto a Daniel Guerini: piazza piena per il funerale - FOTO&VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 13:00 - L'ultimo saluto dei genitori Danilo, Michela e del fratello Alessio, che hanno abbracciato la bara prima che sia stata portata via. Inoltre, una delegazione degli amici di Daniel sarebbero presenti sopra al palazzo di fronte la chiesa, e avrebbero sventolato una bandiera in suo onore.

AGGIORNAMENTO ORE 12:55 - Momenti toccanti durante la cerimonia, con il difensore della Lazio Primavera e grande amico di Daniel, Damiano Franco, che ha posto sopra la bara la maglia di Guerini. Subito dopo c'è stato l'abbraccio del presidente Cairo ai genitori, così come quello di Lotito, e dell'allenatore della Fiorentina Primavera, Alberto Aquilani.

AGGIORNAMENTO ORE 12:50 - Durante la cerimonia è stata letta questa lettera scritta direttamente da Papa Francesco e dedicata a Daniel: "Appresa questa notizia, sua santità Papa Francesco desidera esprimere ai genitori Danilo e Michela, al fratello Alessio, e a tutti i famigliari, alla società Lazio, ai dirigenti e agli amici le più sentite condoglianze, assicurando che la vita dei defunti è semplicemente trasformata e che è preparata all'eternità. Che ottenga il conforto, e che ottenga la confortatrice benedizione apostolica, estendendola a tutti i presenti ".

AGGIORNAMENTO ORE 12:45 - Poco prima dell'inizio dell'inizio della cerimonia, c'è stato il momento di un abbraccio tra il presidente Lotito e il presidente del Torino Urbano Cairo, presente anche lui in rappresentanza della società granata, nella quale Daniel ha giocato alcuni mesi.

AGGIORNAMENTO ORE 12:06 - Arrivata in chiesa la bara bianca, blu e celeste di Daniel Guerini con la scritta "Ciao Guero" tra la commozione e gli applausi scroscianti di tutte le circa 3 mila persone presenti.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 - Presente anche il presidente della SS Lazio Claudio Lotito.

AGGIORNAMENTO 11:49 - C'è anche la prima squadra della Lazio con alcuni dei suoi volti più noti. Per l'ultimo saluto a Daniel presenti Reina, Correa, Leiva, Armini, Cataldi, Lulic, Radu, Inzaghi, Peruzzi, Anna Nastri, Calveri, Parolo, Matri, Derkum, Tare e De Martino.

AGGIORNAMENTO ORE 11:47 - Arrivata alla Chiesa di San Giovanni Bosco anche la Lazio primavera. I compagni di squadra di Daniel sfilano tra gli applausi della folla

AGGIORNAMENTO ORE 11:42 - E' arrivato il gruppo della Roma primavera per rendere omaggio a Daniel: avversario in campo, ma grande amico fuori dal rettangolo di gioco

AGGIORNAMENTO 11:40 - Lo striscione degli Ultras Lazio per ricordare il giovane talento della primavera: "Quando a la sera s'addormiva er monno, Roma lo cullulava in braccio ar sonno... Ciao Daniel"

Questa mattina l'ultimo saluto a Daniel Guerini. Nella Chiesa di di San Giovanni Bosco si stanno svolgendo i funerali del ragazzo classe 2002 della primavera della Lazio scomparso tragicamente lo scorso 24 marzo in un incidente automobilistico nei pressi di Via Palmiro Togliatti. Familiari, amici, conoscenti, personaggi del mondo del calcio e non solo, si sono riuniti intorno a Guero per rendergli omaggio e ricordarlo per sempre. Una perdita che fa malissimo di un giovane ragazzo di 19 anni con tanti sogni nel cassetto volato in cielo troppo presto.