Guidolin: "Se si dovesse ripartire vedo la Juventus favorita. Su Inzaghi..."

Francesco Guidolin, ex allenatore dell'Udinese, si è espresso sulla situazione del calcio in Italia ai microfoni di calciotoday.it. Il tecnico ha poi dato il proprio giudizio su Sarri, Inzaghi e Conte, che siedono sulla panchina delle prime tre squadre in classifica: "Stop del campionato? Dispiacerebbe, ma la salute è davanti a tutto. Se assegnerei lo scudetto? Sinceramente in questa fase non è una cosa prioritaria. Se si dovesse ripartire, vedrei la Juventus favorita per la vittoria. Sarri e conte al primo anno di Juventus e Inter hanno saputo tirare fuori fioco, risultati, credibilità e mentalità. Non sono cose scontate. Simone Inzaghi ha raggiunto livelli elevati grazie alle sue qualità, al fatto che da quattro anni allena la Lazio e al supporto della società. Con la programmazione si può arrivare in alto. Quindi giudizio molto positivo su tutti e tre".

Lazio, Suor Paola: "Mai visto un presidente generoso come Lotito"

Mandelli: "Alla Lazio il clima giusto per rendere al meglio. Sugli innesti..."

TORNA ALLA HOMEPAGE