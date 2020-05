Lazio, Suor Paola: "Mai visto un presidente generoso come Lotito"

Da anni la Lazio è al fianco della So.Spe Solidarietà e Speranza, ​l’associazione di volontariato impegnata in iniziative di solidarietà sociale. L’ultima l’ha raccontata Suor Paola sulle frequenze di Radiosei: “La scorsa settimana Lotito ha consegnato alla So.Spe le tute della Lazio. Non ho mai visto un presidente così felice di poterci fare un dono, era davvero entusiasta. Non solo: c’erano cappellini e completi da gioco con maglie, calzoncini e calzettoni”. Suor Paola ha lanciato poi un appello importante per portare pacchi viveri e beni di necessità nel Villaggio So.Spe (QUI I CONTATTI). Un aiuto, in un momento d’emergenza a causa del Coronavirus, da indirizzare alle persone più bisognose e che i giocatori biancocelesti stanno sostenendo in prima persona in queste settimane. Solo l’ultimo gesto per il sociale.

