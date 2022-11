Haller, l’incubo non è finito: “Dovrò operarmi di nuovo”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il calvario di Sebastien Haller non è finito qui. L'attaccante del Borussia Dortmund dovrà sottoporsi a una nuova operazione nella sua lotta contro il tumore ai testicoli. Il 28enne tedesco ha spiegato tutti sui social: "Come pianificato fin dall'inizio, c'erano diverse possibilità da prendere in considerazione dopo la chemioterapia. Devo dirvi che per me la lotta non finisce qua, dovrò sottopormi a un'altra operazione per porre fine a questo tumore che mi tiene lontano dal campo. Voglio ringraziarvi tutti per i messaggi di sostegno e la forza che mi date in questo calvario. Non vedo l'ora di poter incontrarvi tutti".