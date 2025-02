Ibrahimovic indignato: "Manderemo una lettera all'AIA, rispetto per il Milan"

TUTTOmercatoWEB.com

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Joao Felix, ha preso parola anche Zlatan Ibrahimovic. Il dirigente rossonero dopo aver speso delle parole nei confronti del neo acquisto, si è soffermato sulla sfida con l'Empoli e sull'arbitraggio. Queste le parole: "Per noi non è accettabile e manderemo una lettera all'AIA. Perché non è accettabile. Due situazioni per noi molto gravi e anche le conseguenze della partita. Giocare con un giocatore in meno quando dovevano giocarci loro in uno in meno. Ci vuole rispetto per il Milan, non voglio essere critico verso l'arbitro ma non è la prima volta che succede e chiedo solo questo. Rispetto per il Milan e per i giocatori".

