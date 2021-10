IFAB, ipotesi intervallo da 15 a 25 minuti: la discussione

Nella prossima riunione del board dell'IFAB di fine ottobre si studierà l'ipotesi di allungare l'intervallo da 15 a 25 minuti. Come riporta Tuttomercatoweb.com la richiesta è stata avanzata dalla Conmebol come suggerimento per tornei come la Copa Libertadores. Nel 2009 fu la Fifa a chiedere di passare da 15 a 20 minuti, ma la proposta fu bocciata.

LAZIO, IL REPORT DELLA RIPRESA A FORMELLO

LAZIO, RADU VERSO L'ESORDIO STAGIONALE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE