Lazio, rotazione obbligata in difesa: Radu verso l'esordio stagionale

Finora la Lazio di Sarri ha dimostrato di voler applicare un minimo di turnover tra campionato e coppe, senza però stravolgere gli equilibri che sono ancora in fase di costruzione. Come sottolinea la rassegna stampa a cura di Radiosei, però, ora è il giudice sportivo a decidere per il mister, quantomeno in difesa: Luiz Felipe e Acerbi dovranno scontare un turno di squalifica contro l'Hellas Verona la prossima domenica, motivo per cui li vedremo senza dubbio in campo giovedì in Europa League contro il Marsiglia. Non una sfida da grandi rotazioni considerando come si è messo finora il girone, Sarri sarà dolcemente costretto ad affidarsi alla sua difesa titolarissima. Al contrario, la coppia di centrali di Verona sarà inevitabilmente composta da Patric e Radu, un inedito considerando anche che il romeno è uno dei pochissimi giocatori che ancora devono esordire in questa stagione (come lui solo Vavro e Adamonis). Sarri nella conferenza stampa prepartita di Lazio - Inter ha parlato di una crescita di condizione per Stefan, le squalifiche gli regaleranno la prima opportunità della stagione: sarà una settimana di alternanze obbligate nel reparto difensivo biancoceleste.