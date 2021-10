FORMELLO - Lazio, la ripresa: Luis Alberto a riposo

FORMELLO - Allenamenti ripresi, alle spalle il giorno di riposo concesso. In campo rosa divisa a seconda del minutaggio di sabato, i titolari anti-Inter svolgono un lavoro di scarico, meno pesante rispetto al resto della rosa. L'unico assente è Luis Alberto, non si vede sul terreno di gioco coi compagni. Da capire i motivi della sua assenza. Per il resto tutti a disposizone, compresi Luiz Felipe e Acerbi, squalificati invece per la prossima di campionato con il Verona. Ecco perché Sarri si affiderà a loro per blindare la difesa contro il Marsiglia (poi domenica toccherà a Patric e Radu, pronto all'esordio). Da decifrare le altre intenzioni del tecnico biancoceleste. Zaccagni, oggi suo il gol decisivo nella partitella di chiusura sgambata - spera di riavere una chance dall'inizio: l'unica volta che è successo era al debutto europeo con il Galatasaray. In porta si rivedrà Strakosha, Lazzari farà rifiatare uno tra Marusic e Hysaj, a centrocampo Cataldi può essere preferito a Leiva. Ci sono altre due sedute, quella di domani e la rifinitura di mercoledì, per tirare le somme e decidere gli undici per provare a piegare i francesi all'Olimpico.