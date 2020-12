Iggor (Esporte Interativo): "Lazio? Ho la sensazione sia arrivata al massimo del suo potenziale"

Intervenuto ai microfoni de lebomdedivlad.it, Jorge Iggor si è espresso anche sulla Lazio e sulla stagione della squadra di Simone Inzaghi. Il corrispondente di Esporte Interativo, il canale sportivo più visto in Brasile, ha spiegato: "La Lazio dà la sensazione che sia arrivata al massimo del suo potenziale. È capitata in un gruppo accessibile ed ha fatto quello che aveva nelle sue corde cioè passare il turno. È tornata dopo 20 anni in Champions League e adesso è agli ottavi di finale. Certo passare con il Bayern Monaco sarà molto ma molto difficile. Comunque possiamo dire che quanto fatto dai biancocelesti, indipendente dal confronto con i tedeschi, sia già soddisfacente".

