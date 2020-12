Calciomercato, dalla Spagna: "La permanenza di Adekanye al Cadice è in bilico"

Aumentano i dubbi relativi alla permanenza di Bobby Adekanye tra le fila del Cadice nella seconda parte della stagione. Il calciatore ha collezionato fino a ora 33 minuti in campo (23 nella sfida contro l'Elche e dieci con il Barcellona). E, come se non bastasse, all'inizio del mese di dicembre si è infortunato e, con tutta probabilità, non tornerà a disposizione dell'allenatore prima della fine del mese di gennaio 2021. La decisione di rimanere o andarsene, riporta diariodecadiz.es, dipende principalmente dall'attaccante, che dovrà valutare l'opzione di continuare al Cadice fino alla fine del prestito o decidere di tentare di avere più spazio in un'altra piazza. Per il momento nessuno, tra il club e il calciatore, hanno ricevuto dei benefici da questa prima parte di stagione: l'olandese non ha giocato come si aspettava e, quando ha iniziato ad avere più opportunità, si è infortunato. E la società, poiché nell'accordo con la Lazio sarebbe stata inserita una "penalizzazione economica" nel caso in cui Adekanye non raggiungesse una determinata soglia di minuti in campo. Tuttavia la clausola, visto l'infortunio, al momento è praticamente senza effetto.

