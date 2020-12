Neymar, guai in vista: l'attaccante del Psg organizza un mega-party con 500 persone

Guai in vista per Neymar. Come riporta O' Globo, il brasiliano avrebbe organizzato una festa con 500 persone in barba alle restrizioni legate al Covid-19. Il mega-party è iniziato ieri e sarebbe dovuto durare fino al 31 dicembre, poiché l'intenzione era proprio quella di dare il benvenuto al 2021. Secondo numerosi media spagnoli che stanno raccontando la vicenda, la festa non si sarebbe tenuta nella villa dell'attaccante del Psg, bensì in una discoteca nella zona di Mangatariba, costruita appositamente per l'evento blindato a cui non sarebbero stati ammessi i cellulari. In patria è scoppiata la polemica, considerando anche che il Brasile è il terzo paese al mondo per contagi da Coronavirus.

