Salernitana, André Anderson: "Ritorno alla Lazio? Qui sto bene, l'anno prossimo vedremo"

André Anderson show. Il calciatore di proprietà della Lazio, ma ora in prestito alla Salernitana, ha siglato una doppietta decisiva nella sfida contro il Venezia. La squadra di Castori ha così ottenuto tre punti, salita a quota 31 in classifica e confermato il primo posto. Al termine del match l'italo-brasiliano è intervenuto ai microfoni di Dazn, sottolineando l'ottima prova della squadra e le sue reti. Poi, un pensiero al futuro: "Lazio o Salernitana? L’anno prossimo vediamo, ora sto bene in granata”.

