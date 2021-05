Il Bayern Monaco saluta Klose: l'omaggio prima della sfida con l'Augsburg - FOTO&VIDEO

È tempo di saluti per il Bayern Monaco che, prima dell'inizio della sfida contro l'Augsburg, ha omaggiato Alaba, ma anche Boateng, Javi Martinez, Hermann Gerland dello staff tecnico, e Miroslav Klose. L'ex attaccante della Lazio ha comunicato di aver concluso la sua esperienza nei panni di vice di Flick. "Deciderò io cosa fare l'anno prossimo, ho le idee piuttosto chiare. Ma non sarò qui", aveva rivelato Klose qualche giorno fa. Per l'occasione, sui profili social del club tedesco è stato pubblicato un video che raccoglie alcuni dei momenti più belli vissuti con la maglia del Bayern: "Grazie, Miro".

