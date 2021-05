Bruno Giordano fa visita alla Lazio Women: il messaggio della Morace - FOTO

Nella giornata di domani la Lazio Women sfiderà il Tavagnacco nell'ultima giornata di campionato. Le ragazze di Carolina Morace, che hanno già festeggiato la promozione in Serie A, vogliono chiudere la stagione al primo posto in classifica. Alla vigilia della sfida, la squadra ha ricevuto la visita di Bruno Giordano. L'allenatrice ha condiviso le foto che testimoniano il momento, per poi aggiungere: "Oggi una leggenda del calcio mondiale è venuto a trovarci. Ricevere i complimenti di Bruno Giordano per la nostra cavalcata verso la Serie A non ha prezzo".

