Il calcio non si ferma a Pasqua: tutte le partite di oggi

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Il calcio non si ferma, nemmeno il giorno di Pasqua. In Europa quattro campionati su cinque giocheranno questa domenica. L'unica a fermarsi è la Serie A. Premier League, Ligue 1, LaLiga e Bundesliga scenderanno in campo. Tante squadre importanti giocheranno oggi: Leicester, Chelsea e West Ham in Inghilterra (i Blues impegnati in FA Cup); Atletico Madrid e Real Madrid in Spagna; Bayern Monaco, Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen in Germania; Lione e Nizza in Francia, insieme a Le Classique tra Paris Saint-Germain e Marsiglia.