Il calcio unisce Italia e Inghilterra: Wembley illuminato con il tricolore - FOTO

Stasera a Wembley si sarebbe giocata un'amichevole di preparazione a Euro 2020 tra Inghilterra e Italia. Il coronavirus ha interrotto e cancellato tutto, ma non la solidarietà. Anzi, quella nell'emergenza viene sempre fuori. La Federazione inglese ha deciso di illuminare con il tricolore italiano l’arco dello Stadio di Wembley per 90’ e di mostrare sul maxischermo di fronte allo stadio: "Siamo separati, ma siamo insieme. Forza Italia #distantimauniti". Immediato il ringraziamento del presidente Figc Gabriele Gravina: "Grazie al calcio Italia e Inghilterra sono più vicine: ho ringraziato personalmente il presidente della federazione inglese Greg Clarke per la bellissima iniziativa di questa sera, animata da un sincero sentimento di vicinanza e di condivisione in un momento così difficile per l’Europa intera. Una volta tornati in campo, sia in Italia che nelle sedi internazionali, dovremo continuare a valorizzare la solidarietà e l’amicizia rafforzate da questa emergenza".

