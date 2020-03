Lazio, Tare: "Combattere il virus e tornare a lottare per lo scudetto"

Speciale mercato sulle pagine di Tuttosport questa mattina. Tra i dirigenti di Serie A, interpellato anche Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, che sulla prossima finestra estiva dice: "La priorità è combattere il virus e chiudere la stagione, non riuscirci sarebbe fatale per la situazione economica del calcio. Speriamo di giocarci lo Scudetto fino all'ultimo, anche se non si può ancora sapere quando si riprenderà. Solo dopo penseremo a come organizzare il mercato. L'unica cosa certa è che sarà più complicato. L'abbassamento generale dei prezzi è possibile, ma molto dipenderà anche da come concluderemo l'annata. Non mi intriga l'idea di una sessione sempre aperta fino all'inverno".

