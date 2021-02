Immobile e la Scarpa d'Oro: possibile consegna del premio in Campidoglio

Un primato che passerà alla storia e che merita la giusta celebrazione. Ciro Immobile lo scorso anno ha vinto la Scarpa d'Oro segnando 36 reti in Serie A eguagliando il record di Higuain. L'attaccante della Lazio è ancora in attesa di ricevere il premio ufficialmente e la società vorrebbe una location speciale per l'occasione. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, con l'Olimpico chiuso e l'impossibilità di festeggiare davanti ai tifosi, i biancocelesti avrebbero inoltrato una richiesta per svolgere il tutto in Campidoglio, sperando di essere accontentata.