Immobile, i complimenti di Malagò: "Orgoglio per la Lazio e per il calcio tricolore" - FT

La stagione di Ciro Immobile si è conclusa con una sconfitta, ma l'attaccante può facilmente ritrovare il sorriso pensando ai traguardi raggiunti. Scarpa d'Oro, classifica cannonieri della Serie A e record di gol stagionali nel nostro campionato. Per il bomber biancoceleste è praticamente en plein. I complimenti sono arrivati anche dal numero uno del CONI Giovanni Malagò, pubblicati sul proprio profilo Twitter: "Con i goal ha coronato un sogno, con i record ha scritto la storia. Complimenti a Immobile, 3° italiano a vincere la Scarpa d'Oro dopo Toni e Totti e miglior marcatore di sempre in Serie A con Higuain. Bravo Ciro, un orgoglio per la Lazio e per il calcio tricolore!".

Con i #goal ha coronato un sogno, con i record ha scritto la storia. Complimenti a #Immobile, 3° italiano a vincere la #ScarpaDoro dopo #Toni e #Totti e miglior marcatore di sempre in serie A con Higuain. Bravo Ciro, un orgoglio per la @OfficialSSLazio e per il #calcio tricolore! pic.twitter.com/2tde5HuEh9 — Giovanni Malagò (@giomalago) August 1, 2020

