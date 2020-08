SONDAGGIO - Napoli - Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Finale amaro di una stagione comunque straordinaria per la Lazio. Il ko del San Paolo contro il Napoli non permette ai biancocelesti di acciuffare il podio, che al netto di quanto espresso durante tutta la stagione avrebbe meritato. Buona per un tempo la prestazione dei ragazzi di Inzaghi, troppo disequilibreati e distratti nella seconda frazione, soprattutto dalla cintola in giù. Menzione particolare ovviamente per Immobile, che con il sigillo numero 36 in campionato agguanta Higuain nella speciale classifica di reti realizzate in una singola stagione. A seguire ecco il link per votare il vostro migliore in campo tra le file dei biancocelesti.

CLICCA QUI PER IL SONDAGGIO