Immobile, il messaggio dei compagni. Da Leiva a Luiz Felipe, un unico grido: "Auguri, bomber" - FOTO

Valanga di auguri per Ciro Immobile nel giorno del suo trentunesimo compleanno. Oltre a quelli arrivati dalla Nazionale e dalla Lazio, non si sono fatti attendere i messaggi dei compagni di squadra. Lucas Leiva ha aperto le danze: "Auguri bomber". A quelle del centrocampista hanno fatto eco le parole dell'altro brasiliano, Luiz Felipe, che ha scelto lo stesso messaggio da dedicare all'attaccante. Infine Armini. Il giovane talento ex Primavera ha condiviso un'immagine che lo ritrae con Immobile, per poi aggiungere: "Tanti auguri Cirù".

