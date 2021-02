Lazio, buon compleanno a Mihajlovic: l'ex biancoceleste compie 52 anni!

Oggi non si festeggia solamente Ciro Immobile e i suoi 31 anni, bensì anche Sinisa Mihajlovic. L'attuale tecnico del Bologna spegne cinquantadue candeline, e già dalle prime ore del mattino sono arrivati praticamente ovunque gli auguri nei suoi confronti. Vincitore del secondo scudetto biancoceleste, oltre che di due Supercoppe italiane, una Supercoppa europea, due Coppe Italia e una Coppa delle Coppe, ha trascorso nella Capitale sponda Lazio sei stagioni, dal 1998 al 2004, lasciandola poi per l'Inter. Nonostante la lontananza, ha speso sempre parole di stima nei confronti della squadra biancoceleste e dei suoi tifosi. E il suo affetto è stato ricambiato con forza nel periodo più difficile della sua vita, quando gli è stata diagnostica la leucemia. Il popolo laziale, e l'intero mondo del calcio, si è stretto a Sinisa in un abbraccio. Ora, vinta anche la malattia, si gode i successi da allenatore, oltre che da marito e papà. Oggi, in un giorno così speciale, verrà festeggiato con l'amore che merita. Da tutta la redazione de Lalaziosiamonoi.it, auguri Sinisa!

