Lazio, è il giorno di Immobile. Dal Sorrento alla Nazionale: "Auguri, Ciro" - FOTO & VIDEO

È il giorno di Immobile. E non lo è solamente all'interno della Lazio, che ha già fatto pubblicamente gli auguri al proprio attaccante. Anche il Sorrento, club in cui il bomber è cresciuto calcisticamente, gli ha dedicato un post su Twitter: "Buon compleanno, Ciro". Puntuale anche il messaggio della Nazionale italiana che, sempre sui social, ha condiviso un video di Immobile all'azione, per poi aggiungere: "Tanti auguri all'attaccante azzurro che compie 31 anni. 42 presenze e 10 gol in Nazionale. Scarpa d'Oro 2019/20".

Lazio - Sampdoria, Inzaghi punta sull'usato sicuro: ecco l'età media dell'undici titolare

Lazio - Sampdoria, il club ricorda l'appuntamento: "Grandi emozioni in vista" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE