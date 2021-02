Lazio - Sampdoria, Inzaghi punta sull'usato sicuro: ecco l'età media dell'undici titolare

Inzaghi punta sull'usato sicuro. Lo conferma l'alta età media dell'undici titolare della Lazio di oggi. Per affrontare la Sampdoria, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il tecnico ha scelto, salvo cambiamenti dell'ultima ora, una squadra "esperta". Guida il gruppo Pepe Reina con i suoi 38 anni, davanti a lui Patric (27), Acerbi (33) e Musacchio (30). A centrocampo Marusic (28), Milinkovic (25, ma ne compirà 26 tra una settimana), Leiva (34), Luis Alberto (28) e Lulic (35), con davanti Correa (26) e Immobile, che oggi spegne 31 candeline. Un totale di 336 anni, per una media di 30.5 (il record era stato il 31.6 contro il Verona).

TURNOVER MANCATO - A far salire la media indubbiamente il ritorno in campo di capitan Lulic dal primo minuto, ma altre carte d'identità "pesanti" sono quelle di Reina, che ha scavalcato il 13 anni più giovane Strakosha, così come Lucas Leiva, quasi un decennio più giovane di Escalante. E in panchina rimangono il 26enne Muriqi, il 25enne Pereira, gli altri due colpi della sessione estiva, insieme a Hoedt, classe '94 assente per squalifica, e Akpa Akpro (29 anni). I segnali sembrano confermare che i giocatori presi per ringiovanire gradualmente l'organico non abbiano funzionato come ci si aspettava, e in vista della prossima sessione di calciomercato, bisognerà tener conto di queste indicazioni. Alla sfida contro il Bayern, attesa dal club da ventuno anni, si sperava di arrivare facendo un minimo di turnover. Un'opportunità in più per Inzaghi che, tuttavia, non è certo avrebbe raccolto: il tecnico della Lazio non sembra così propenso ad affidarsi alle seconde linee. Preferisce l'usato sicuro.

