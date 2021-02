Lazio, Podavini: "Riserve non all'altezza dei titolari, serve sempre la miglior formazione"

Gabriele Podavini è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del momento della squadra di Inzaghi e, in particolare, della possibilità per l'allenatore di optare per un po' di turnover. L'ex difensore, alla Lazio dal 1982 al 1987, ha spiegato: "Io farei sempre giocare la miglior formazione. Non abbiamo una rosa ampia. I titolari della Lazio sono 14-15, gli altri non sono all'altezza. Sono due o tre anni che sto dicendo che bisogna rinforzare la difesa, è sempre stato il tallone d'Achille. Le riserve non sono all'altezza, e l'abbiamo sperimentato sulla nostra pelle. Siamo andati incontro a prestazioni ridicole, con errori grossolani che sono costati parecchi punti. Un po' di colpa Inzaghi ce l'ha, ha il suo modo di giocare che non cambia mai. Dovrebbe capire che alcune volte bisogna anche tirare i remi in barca e salvare il salvabile. Contro l'Inter ha sbagliato lui, Hoedt non può giocare centrale, Musacchio non l'ha mandato in campo. Io lo vorrei a vita, guai a chi me lo tocca, ma tutti possono sbagliare".

