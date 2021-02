Cagliari, Di Francesco a un passo dall’esonero: scelto già il sostituto

Un'altra sconfitta per il Cagliari che contro il Torino perde in casa e continua a rimanere nella zona pericolosa della classifica al terzultimo posto e ora a meno cinque punti proprio dai granata. Solo un mese fa il presidente Giulini ha rinnovato il contratto a mister Di Francesco ma adesso, dopo l'ennesima sconfitta, sembra essere sempre più vicino all'esonero. Al suo posto potrebbe approdare in Sardegna il tecnico Leonardo Semplici.

