Roma, Zaniolo torna sul derby: "Con me in campo non sarebbe cambiato nulla"

In diretta sul nuovo social network Clubhouse in compagnia di Damiano 'Er Faina' e l'attore Ciro Petrone, Nicolò Zaniolo ha risposto ad alcune domande. Il centrocampista della Roma, ancora fuori dopo l'ennesima operazione a cui si è sottoposto, è tornato a parlare dell'ultimo derby perso dai giallorossi: "Se sarebbe cambiato qualcosa con me in campo? No, un giocatore non cambia la squadra. Potevo essere un’arma in più. Io da solo non posso fare nulla, è la squadra che aiuta il giocatore. Abbiamo perso 3-0, se ci fossi stato io non sarebbe finita 5-3. Però, più elementi ci sono e meglio è. In alcune partite di sbaglia: al derby ha sbagliato Ibanez, ma come è capitato a lui può capitare ad altri".

