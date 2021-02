Lazio, Inzaghi punta quota 100: con la Samp per un record speciale...

"Il mio pensiero è solo alla Samp, è la partita importante per la Lazio. Il Bayern può attendere". Parole chiare, quelle pronunciate da Simone Inzaghi alla vigilia di Lazio-Sampdoria. Parole che rimarcano l'importanza di una sfida insidiosa, di cruciale importanza per il percorso dei biancocelesti. Vincere significherebbe rimanere sul treno delle grandi, continuare a coltivare il sogno Champions, ma significherebbe anche 100 vittorie in campionato per mister Inzaghi. Da quando subentrò a Pioli nel 2016, Simone ha collezionato finora 99 partite vinte in Serie A.

LA FORMAZIONE: Tante, troppe assenze. Come riporta la rassegna di Radiosei, è soprattutto la difesa a preoccupare: Hoedt squalificato, Radu ko. Toccherà a Musacchio, affianco a Patric e Acerbi. Out anche Lazzari (squalificato per espressione blasfema), a destra si posizionerà Marusic. E poi i titolari dal centrocampo in su, compreso il ritorno di Senad Lulic dal 1.

