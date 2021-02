Lazio, Immobile spegne 31 candeline: sui social arrivano gli auguri del club - FOTO

Oggi in casa Lazio si festeggia il compleanno di Ciro Immobile. L'attaccante, nato il 20 febbraio 1990, compie 31 anni nello stesso giorno in cui è in programma il match contro la Sampdoria. Intanto, allo scoccare della mezzanotte, sono arrivati gli auguri del club. Sui propri profili Instagram, la società biancoceleste ha dedicato un post al bomber, aggiungendo: "Tanti auguri re Ciro".

