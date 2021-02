Lazio, Anellucci: "Turnover? In campo sempre i titolari. Indiscutibile il lavoro di Inzaghi"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Claudio Anellucci ha parlato del momento della Lazio, oltre a esprimersi su Simone Inzaghi e sul rinnovo del contratto che lo lega al club: "Trovo poco serio fare il discorso di fare o meno riposare i calciatori. I titolari, se stanno bene, devono andare in campo. Rinnovo Inzaghi? Credo che siamo sulla buona strada, in dirittura d'arrivo. Dopo tanta pioggia, ora esce il sole. Credo che siamo effettivamente alle battute finali. Errori contro l'Inter? Ci sta sbagliare per un allenatore, così come ogni giocatore può commettere un errore. Se dobbiamo riavvolgere il nastro e vedere il percorso fatto in questi anni, credo abbia fatto molte più cose positive che negative. I giocatori che abbiamo sono tutti miracoli del mister. Prima del lockdown, la Lazio avrebbe vinto lo scudetto, era troppo più forte delle altre. Comunque, il miracolo della banda Inzaghi non è da mettere in discussione".

Lazio, Eriksson: "Inzaghi non vuol sentir parlare di Bayern. E sui tempi a Roma..."

Roma, Zaniolo torna sul derby: "Con me in campo non sarebbe cambiato nulla"

TORNA ALLA HOMEPAGE