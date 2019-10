Immobile presente per i 150 anni del Bambino Gesù: l'appello sui social - FOTO

Per celebrare i 150 anni dell'Ospedale pediatrico "Bambino Gesù", Amadeus condurrà un evento il prossimo 20 novembre alle ore 20:30. Non mancherà Ciro Immobile per rappresentare la Lazio. Il tutto si terrà nell'incantevole Aula Paolo VI della Città del Vaticano, con il titolo "Una Serata di Stelle per il Bambino Gesù". Saranno presenti importanti personalità del mondo dello spettacolo e dello sport, all'insegna di una serata-evento di raccolta fondi. Tutti i proventi saranno devoluti all'Istituto dei tumori e dei trapianti dell'Ospedale Bambino Gesù. Il bomber della Lazio ci ha tenuto a lanciare un appello sul suo profilo Instagram: "Per il centocinquantesimo anniversario dell'Ospedale pediatrico 'Bambino Gesù' ci sarà un evento di solidarietà e spettacolo il 20 novembre 2019 in Città del Vaticano. Presenterà Amadeus, ci saranno tante stelle dello spettacolo e dello sport. Vi aspettiamo in tanti!".

