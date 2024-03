Impallomeni: "Contro la Juve per la Lazio può essere la partita perfetta"

TUTTOmercatoWEB.com

Sale l'attesa in vista della sfida tra Lazio e Juventus in programma sabato 30 marzo alle 18.00 allo stadio Olimpico. Un big match molto importante per entrambe le squadre che puntano a uscire da un periodo di crisi. Sulla gara ha detto la sua anche Stefano Impallomeni intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Per chi vale di più? Per la Juventus perché uscirebbe dal tunnel in cui è entrata con una vittoria. Per affrontare con più serenità poi l'obiettivo Champions. Se perdesse sarebbe complicato usciere da questa situazione. Per la Lazio è la partita perfetta, visto il cambio in panchina. Vogliono rilanciarsi anche in chiave semifinale di Coppa Italia e derby. Vedo la Lazio avanti dal punto di vista psicologico".

LAZIO - "Ognuno ha i propri moduli ma credo che Tudor partirà subito a tre dietro. E credo che per gli esterni diventerà dura così. Zaccagni entra bene in mezzo al campo, a destra non so se lo potrà fare Felipe Anderson. Dietro è perfetta per giocare a tre ed è avvantaggiato dal fatto che per anni ha giocato a tre con Inzaghi".